Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'da bir şirket, 'kilolu olmanın olumsuz bir imaja sahip olduğu' ön yargısını yıkma amacıyla kilolu insan kiralıyor. Saatte 2 bin yen (yaklaşık 150 lira) karşılığında kilolu bir arkadaş edinmenin mümkün olduğu hizmet, 'ısmarlanan dev pizzaya ortak olacak bir arkadaş' ya da 'fotoğrafta zayıf görünmeyi sağlayacak bir partner' gibi ilginç amaçlarla kullanılıyor.

'DEBUCARİ' İLE ÖN YARGILARI YIKMAYI HEDEFLİYOR

Japonya sahte aile üyeleri, arkadaş ve yemeğe çıkacak partner gibi ilginç kiralama seçeneklerinin yaygın olduğu bir ülke. Büyük beden giyim sektöründe faaliyet gösteren bir firma ise subduğu sıra dışı hizmet ile gündeme geldi. Adı Japonca'da kullanılan debu (kilolu) ve kariru (kiralık) kelimelerinin birleşiminden meydana gelen 'Debucari' adlı hizmeti hayata geçiren firma, 'kilolu insan' kiralamaya başladı.

"Japonya'da 100 kilogramın üzerinde bir ağırlığa ulaşmak beceri ister" mottosuyla yola çıkan firmadan yapılan açıklamada, söz konusu hizmet ile kilolu olmanın olumsuz bir imaja sahip olduğu ön yargısının yıkılmasının hedeflendiği belirtildi.

SAATİ YAKLAŞIK 150 LİRA

Ticari müşterilere fotoğraf çekimleri ve reklam filmi çekimleri için büyük beden modeller sağlayan firma, yeni kullanıma sunduğu hizmet ile artık bireysel müşterilere de açık hale geldi. Hizmetle birlikte saatte 2 bin yen (yaklaşık 150 lira) karşılığında kilolu bir arkadaş edinmenin mümkün olduğu belirtiliyor.

'Tahterevallide oynayacak arkadaş', 'Fotoğrafta zayıf görünmeyi sağlayacak bir partner' ve 'Ismarlanan dev pizzaya ortaklık edecek bir yardımcı' vadeden firma, 100 kilogram üzerindeki bireyleri aralarına katılmaya çağırıyor.

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