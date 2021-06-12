Yetkililer, kimyasal sızıntının, fabrika işçilerinin tesisteki bir araçtan böcek ilaçlarında da kullanılan metil formatın sevkiyatını yapmaya çalıştıkları sırada meydana geldiğini belirtti.
Fabrikadaki kazada 8 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
KİMYASAL MADDELERDEN ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR
Çin’de kimyasal maddelerin işlenmesine bağlı ölümcül kazalar son yıllarda yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu.
2019'da, ülkenin doğusundaki Ciangsu eyaletinde bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada 78 kişi hayatını kaybetmişti.
Kimyasal sızıntının yaşandığı fabrika ruhsatsız çıktı Ergene ilçesinde, deposunda patlamanın ardından kimyasal sızıntı yaşanan tekstil fabrikasının faaliyetine son verildi. Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, 'Tesiste yapılan değerlendirmede, tesisin meskun mahal içerisinde yer aldığı, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiştir' açıklamasında bulundu.
Malezya'daki kimyasal sızıntıdan 3 bin 555 kişi etkilendi Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletine bağlı Pasir Gudang kentinde yaşanan zehirli kimyasal atık sızıntısından etkilenerek hastanede tedavi görenlerin sayısı 3 bin 555 oldu.
İsveç'te kimyasal sızıntı paniği İsveç’in başkenti Stockholm’de bir laboratuvardaki kimyasal sızıntı nedeniyle yaklaşık 500 kişi tahliye edildi.