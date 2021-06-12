Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD medyasında görev alan 500’den fazla gazeteci, ülkedeki haberlerde Filistin'deki İsrail işgali ve politikalarıyla ilgili gerçeklerin yansıtılmasını talep eden ortak bir mektup yayımladı. Mektupta "İsrail işgalini ve Filistinlilere yönelik sistematik baskıyı gizlemeye" son verin çağrısı yaptı.

Mektuba The Washington Post, Wall Street Journal ve Los Angeles Times gibi ileri gelen medya kuruluşlarından muhabirler de dahil oldu. 514 gazetecinin imza attığı mektupta, şu ifadelere yer verildi.

'GERÇEĞİ BULMAK TEMEL İLKEMİZ'

"Gerçeği bulmak ve güçlüleri hesaba çekmek gazeteciliğin temel ilkeleridir. Ancak onlarca yıldır haber sektörümüz İsrail ve Filistin haberlerinde bu değerleri terk etti. Okuyucularımızı, haberin en temel yönlerini gizleyen bir anlatı ile yüzüstü bıraktık. Mektupta, "Gazeteciler olarak haberimizin bu gerçeği yansıtıp yansıtmadığını incelememiz gerekiyor." denildi.

ABD medya kuruluşlarının haberlerinde İsrail askeri iddialarını sorgulamadan ve kanıt istemeden sıklıkla tekrarladığına dikkati çekilen mektupta, "Gazetecileri, korku veya kayırma olmadan tam bağlama dayalı gerçeği söylemeye ve İsrail'in Filistinlilere uyguladığı baskıyı gizlemenin bu sektörde objektiflik standartlarında başarısız olduğu anlamına geldiğini kabul etmeye çağırıyoruz." İfadeleri kullanıldı.

'HİKAYEYİ DOĞRU YAZMALIYIZ'

Mektupta, gazetecilerin halkı doğru bilgilendirme gibi önemli bir misyonu olduğunun altı çizilerek, "Hikayeyi doğru yazmak gibi bir sorumluluğumuz ve de kutsal bir yükümlülüğümüz var. Gerçeği haberleştirmedeki her başarısızlığımızda, okuyucularımızı, amacımızı ve nihayetinde Filistin halkını başarısızlığa uğratıyoruz." cümlelerine yer verildi.

254 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı hava saldırıları Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli şehit olmuş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

İsrail, Gazze'de 20 bin evi yıktı Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığı, İsrail'in verdiği maddi hasara yönelik açıklamalarda bulundu.

Gazze'de saatte üç çocuk yaralanıyor Uluslararası sivil toplum örgütü Save The Children'dan yapılan kritik hasta ve yaralı çocukların tedavi için Gazze'den ayrılamadığını belirterek acil ateşkes çağrısında bulundu.