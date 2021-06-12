Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Melissa, 3 metrelik timsah tarafından suyun altına sürüklenirken, genç kadının yardımına tecrübeli bir dalgıç olan ikizi koşmuş ve Georgia, timsahı yumruklayarak kardeşini kurtarmıştı.

Melissa aldığı derin ısırık yaralar ve enfeksiyon sebebiyle komaya girerken Gorgia da elinden yaralandı ve tedavi sonrası taburcu oldu.

'ONA MİNNETTARIM'

Günlerdin yoğun bakımda kalan Melissa, saldırının ardından ilk kez konuştu.

Hasta yatağından kısa bir sesli mesaj yayımlayan Melissa, “Georgia benim için timsahla boğuştu. Saldırıdan canlı çıkmamı sağladığı için ona minnettarım” dedi.

Daha önce kızının durumunu “Akciğerlerine su dolmuş. Kan kusuyordu. Ciğerlerinde yırtık olabilir” sözleriyle anlatan annesi Sue Laurie da, “Georgia, kardeşinin yoğun bakımda çektiği fotoğrafını yayımladı. Melissa’yı saldırı sonrası ilk kez gördük. Biraz daha iyi görünüyordu” diye konuştu.

Gölde yüzen ikizlere timsah saldırdı Meksika'da yüzmek için göle giren 28 yaşındaki ikiz kardeşlere timsah saldırdı. İkiz kardeşler olaydan yaralı olarak kurtulurken, birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.