Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör devleti İsrail, Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde top oynayan 3 çocuğu gözaltına aldı.aldı.

Aide Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen işgalci askerler, top sahasında futbol oynayan çocukların üzerine giderek 3'ünü gözaltına aldı. Mahmud Buraka, Ahmed Zekeriya Buraka ve Abdullah Ebu Surur isimli çocuklardan ikisi 14 biri 15 yaşında.

KUDÜS'TE DE GÖZALTILAR VAR

Ülkenin işgal altındaki Kudüs şehrinde ise İsrail polisinin 3 genci gözaltına aldığı bildirildi. Gözaltına alınan gençlerin 20'li yaşlarda olduğu ifade edilirken, İsrail askerlerinin gençleri silah kullanmakla tehdit edildiği görüldü.

İşgalci İsrail, 1 Filistinliyi şehit etti, 110 Filistinliyi yaraladı Batı Şeria’da yer alan Nablus kentinde düzenlenen protestolara plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale eden işgalci İsrail birlikleri, 1 Filistinliyi şehit etti, 110 Filistinliyi ise yaraladı.

2020'DE 5 BİNE YAKIN GÖZALTI

Filistinli kurumların hazırladığı raporlara göre, 2020'de işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve abluka altındaki Gazze'de 4 bin 634 Filistinli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 543'ü çocuk, 128 ise kadın. Terör devleti İsrail, keyfi gözaltı uygulamalarına ve gözaltı sürecinde ve sonrasında çeşitli işkence yöntemlerine başvuruyor.

GEÇEN AY 232 KİŞİYİ ŞEHİT ETTİLER

Geçtiğimiz ay Gazze'ye yönelik saldırılarda bulunan İsrail, 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 kişiyi şehit etti.

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu katletti İşgalci İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus şehrinde Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösterine müdahale etti. Müdahalede Filistinli bir çocuk hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı.