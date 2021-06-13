Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede bir günde tespit edilen 80 bin 834 koronavirüs vakası ile 2 Nisan'dan bu yana görülen en düşük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Toplam vaka sayısının 29 milyon 439 bin 989'a çıktığı ülkede son 24 saatte 3 bin 303 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüsten toplam can kaybı sayısı 370 bin 834'e ulaştı.

Virüs kaynaklı ölümlerde 10 Haziran’da hızlı bir artış gözlemlenmiş ve 6 bin 148 ile bir günde kaydedilen en yüksek ölü sayısına ulaşılmıştı.

EKSİK ÖLÜM KAYITLARI REKOR KIRDIRDI

Ölü sayısındaki bu hızlı yükseliş, Bihar eyaletinde eksik ölüm kayıtlarının toplam ölü sayısına eklenmesi ile açıklanmıştı.

Maharashtra eyaletindeki ölü sayısı da 11 Haziran’da güncellenmiş ve eksik kayıtlar, ülkede bugüne kadar kaydedilen virüs kaynaklı ölü sayısına eklenmişti.

Günlük can kaybı sayısı 28 Nisan'da 3 bini, 8 Mayıs'ta 4 bini aşmış, 19 Mayıs'ta 4 bin 529'a yükselmişti.

Hindistan'da günlük vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

SON 1 AYDIR İYİLEŞENLERİN SAYISI YENİ VAKALARI GEÇİYOR

Hindistan'da son 24 saatte 132 bin 62 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı son 1 aydır yeni vaka sayısını aşarken, salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Öte yandan iyileşme oranı yüzde 95,26 olarak kayda geçti.

239 MİLYON DOZ AŞI UYGULANDI

16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 253 milyon 195 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2. ve en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke olarak öne çıkıyor.

Resmi açıklamanın 5 katı! Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin gerçek sayısı 1,6 milyon New York Times gazetesi, yaptığı araştırmada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da salgına bağlı ölüm sayısının resmi açıklanandan en az 5 kat fazla olduğunu belirtti.

GERÇEK SAYI RESMİ AÇIKLANANIN 5 KATI

New York Times gazetesindeki analistler, gerçek rakamın bunun en az 5 katı olduğunu ifade etti. Onlarca uzmandan görüş alan gazete, daha muhtemel senaryonun ise ülkede Covid-19’dan ölenlerin sayısının 1,6 milyon olduğunu bildirdi.

Eksik kayıtların eklenmesi ile ölü sayısındaki artış, uzmanların gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği görüşünü destekler nitelikte.

Hindistan varyantı, İngiltere varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı Koronavirüsün, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının, İngiltere varyantı olarak bilinen "Alfa" varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu ve aşıya karşı daha dayanıklı olduğu tespit edildi.

Hindistan'da koronavirüsten günlük ölüm vakasında dünya rekoru kırıldı Koronavirüs salgınından dünyada en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'ın Bihar eyaletinde yetkililerin ölü sayısını revize etmesinin ardından son 24 saatte 6 bin 148 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu sayı Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırıldı.

Hindistan'da 28 filin koronavirüs testi pozitif çıktı Hindistan'da yaban hayatı koruma alanında bulunan 28 fil, koronavirüse yakalandı.