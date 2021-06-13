Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkeleri, Covid-19'un kökenleri hakkında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yürütülecek şeffaf ve bilime dayalı soruşturma çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada, G7'nin ihtiyacı olan ülkelere gelecek yıl içinde toplam 1 milyar doz Covid-19 aşısı hibe edeceği de bildirildi.

G7 Zirvesi'ne korona sıçradı G7 ülkelerinin liderleri İngiltere'de bir araya geldi. Toplantıda görevli bir polisin Covid testi pozitif çıktı. Zirveyi panik sardı.

G7 yoksul ülkelere 1 milyar doz Kovid-19 aşısı bağışlayacak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, fakir ülkelere G7 ülkelerinden 1 milyar doz koronavirüs aşısı bağışlanacağını açıkladı.