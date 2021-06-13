Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkeleri, Covid-19'un kökenleri hakkında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yürütülecek şeffaf ve bilime dayalı soruşturma çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada, G7'nin ihtiyacı olan ülkelere gelecek yıl içinde toplam 1 milyar doz Covid-19 aşısı hibe edeceği de bildirildi.

G7 Zirvesi'ne korona sıçradı G7 Zirvesi'ne korona sıçradı G7 ülkelerinin liderleri İngiltere'de bir araya geldi. Toplantıda görevli bir polisin Covid testi pozitif çıktı. Zirveyi panik sardı.

G7 yoksul ülkelere 1 milyar doz Kovid-19 aşısı bağışlayacak G7 yoksul ülkelere 1 milyar doz Kovid-19 aşısı bağışlayacak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, fakir ülkelere G7 ülkelerinden 1 milyar doz koronavirüs aşısı bağışlanacağını açıkladı.