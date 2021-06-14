Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran destekli oldukları bilinen ve Yemen'de faaliyet gösteren Zeydi grup Husiler, Suudi Arabistan'da terör saldırılarına devam ediyor. SPA'dan alınan bilgiye göre Husiler, bir okula bomba yüklü bir SİHA gönderdi.

CAN KAYBI YA DA YARALI BULUNMUYOR

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, sivil savunma ekiplerinin, Husilerin, Asir bölgesine bir saldırı düzenlediğine dair bilgi aldıkları ifade edildi.

İlgili tarafların yürüttüğü çalışma sonucu Husilerin bomba yüklü bir SİHA gönderdiği, SİHA'nın da bir okula düştüğünün ortaya çıktığı belirtilen haberde, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı.

Husilerden şu ana kadar konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

SIK SIK SUUDİ ARABİSTAN'IN GÜNEYİNDEKİ BÖLGELERİ HEDEF ALIYORLAR

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Husiler: Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'nde bir hedefi tam isabetle vurduk Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü'nü insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'daki Cazan Havaalanı ile Kral Halid Üssü'ne saldırdı Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan Havaalanı ile "Kral Halid Hava Üssü'ne" 2 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.