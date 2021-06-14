Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Die Welt’in polis raporuna dayandırıldığı haberinde, ülkedeki PKK’ya yakın Kürt derneklerinin terör örgütüne destek olmak amacıyla “canlı kalkan” kampanyası başlattığı, haziran ayı içinde insanların gruplar hâlinde Irak’a gitmek için yola çıkacağı belirtildi. Gazetenin haberinde, Almanya’da yasaklı terör örgütü listesinde yer alan PKK’nın NATO üyesi Türkiye’ye karşı olan eylemlere katılması ya da pasif destek vermesinin Almanya’nın çıkarlarını önemli ölçüde etkileyeceği vurgulanarak “Alman veya Avrupa vatandaşlarının çatışmaya katılması Türkiye ile ilişkileri olumsuz etkileyecektir” denildi. Söz konusu heyet içinde Hamburg eyaleti Sol Parti Grup Eş Başkanı ve Eyalet Milletvekili Cansu Özdemir’in de bulunduğu açıklanmıştı.