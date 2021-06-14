Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk yapımı İHA ve SİHA'lar, operasyonlarda aldıkları başarılar ve ihracata yaptıkları katkılarıyla, dünya basınında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin İHA ve SİHA alanındaki başarısı, Yunanistan'ın endişeye kapılmasına yol açtı.

İnsansız hava araçları, 2018 yılından bu yana Ege, Akdeniz ve Meriç semalarında keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam ediyor.

"TÜRK İHA'LARIYLA NASIL BAŞA ÇIKACAĞIZ?"

Yunan basınından Real gazetesi, Atina yönetiminin Türk İHA'larına karşı çözüm aradığı ancak çaresizlik içinde olduğunu aktardı.

Durumun kontrolden çıktığını belirten gazete, "Türk İHA'larıyla nasıl başa çıkacağız? Bazıları, Yunanistan'ın ilk andan itibaren tepki göstermesi gerektiğini söylüyor. Sorun önemli ve çözülmeli." ifadeleri kullanıldı.

"20 YILDIR YATIRIM YAPIYORLAR"

Yunanistan'ın insansız hava aracı üretimi konusunda ilerleme kaydedemediğine dikkat çekilerek, yıllardır yatırım yapıldığının altı çizildi.

Haberin devamında, "Türkiye, 20 yıldır İHA teknolojisine yatırım yapıyor. Bu teknolojinin askeri çatışmalardaki önemi Libya ve Karabağ'da kanıtlandı." denildi.

FRANSA İLE İTTİFAK ÇABALARI

Geçtiğimiz günlerde Yunan basınında yer alan haberlerde, Türk SİHA'larından "ucuz ve ölümcül" şeklinde bahsedilmiş, Bayraktar TB2'lerin Yunanistan'a karşı kullanılıp kullanılmayacağına dair bir işaretin bulunmadığı belirtilmişti.

Yunanistan, askeri alanda Fransa'dan fırkateynler ve savaş uçakları alarak uluslararası ittifaklar oluşturmaya çalışıyor.

Atina yönetiminin, ABD'den F-35 savaş uçaklarına da talip olduğu biliniyor.

Türk SİHA'larına bir övgü daha: ABD ve İsrail'i saf dışı bıraktı Türk SİHA'ları dünya gündeminden düşmüyor. Başarıları ile birçok ülkenin dikkatini çeken SİHA'lar, bu kez Alman basınında yer buldu. Alman Die Welt gazetesinde kaleme alınan "Türk SİHA'ları ihracatta nasıl en yüksek seviyeye ulaştı" adlı yazıda, ABD ve İsrail’in pazardaki hakimiyetini Türkiye'nin aldığı kaydedildi.

Yunanistan Bayraktar TB2'yi manşete taşıdı: Ucuz ve ölümcül Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında yer almaya devam ediyor. Son olarak Yunan basını, Bayraktar TB2'yi manşetine taşıyarak "Türkiye'nin ucuz İHA'ları sessiz ölüm makineleri: Yunanistan risk altında mı?" ifadelerine yer verdi.

Türkiye ve Yunanistan aşı sertifikasında anlaştı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşı Nikos Dendias, gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Türkiye ve Yunanistan'ın aşı sertifikası konusunda anlaştığı duyuruldu.