Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de Houston Methodist Hospital hastane sistemi, geçen hafta Covid aşısı olmayı reddeden 178 çalışanını işten çıkardı.

117 KİŞİ GERİ DÖNMEK İÇİN BAŞVURDU

Kovulan çalışanlardan 117’si işe geri dönebilmek için mahkemeye başvurdu.

Houston'daki ABD Bölge Yargıcı Lynn Hughes, baş davacı Jennifer Bridges'in aşıların 'deneysel ve tehlikeli' olduğu iddiasını yanlış veya alakasız buldu.

NAZİ BENZETMESİ MAKUL GÖRÜLMEDİ

Yargıç ayrıca, Bridges’in, insanları aşı olmaya zorlamanın Nazilerin toplama kamplarında zoraki tıbbi deneylerine benzetmesinin de “makul olmadığına” hükmetti.

Hughes, aşı olmayı işe alım için şart koşmanın da zorlama olmadığına karar verdi.

"KENDİSİNE YENİ İŞ ARAMALI"

Methodist’in çalışanlarının Covid-19’a yakalanmadan hayat kurtarma faaliyetlerinde bulunmasını isteyerek işini yaptığını belirten Hughes, 5 sayfalık karar açıklamasında, “Bu, personeli, hastaları ve ailelerini güvenli kılmak için yapılmış bir tercihtir. Bridges, Covid-19 aşısı olmak istemiyorsa kendisine başka bir yerde iş aramalıdır” dedi.

Hastane ve mahkeme kararı ise işten çıkarılan çalışanlar tarafından protesto edildi.

Aşı reddi COVID-19’dan daha ölümcül olabilir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uzman Araştırma Görevlisi Merve Çakırlı, aşı reddinin halk sağlığını tehdit ettiğini bildirdi.

'Aşı reddi ile salgınlar kapıda' Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Şenol, Türkiye'de çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısının her yıl arttığını belirterek "4 yaş altı grubunda aşı reddi oranları 50 binin üzerinde olursa salgınlar çıkabilir" uyarısında bulundu.

'Aşı reddi önemli bir halk sağlığı sorunudur' Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim görevlisi Savaşçı, son yıllarda toplumda aşı reddi görüldüğünü ifade ederek "2017'de bu rakam 23 bine kadar çıkmıştır. Çocukları aşılamazsak salgınlar tekrar çok şiddetli bir şekilde ortaya çıkar" dedi.