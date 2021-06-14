Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Cod Burnu'nda ıstakoz yakalamaya çalışan dalgıç Michael Packard (56), cuma günü kendisini bir kambur balinanın ağzının içinde bulmuş ama balinanın 30 saniye içinde tükürmesiyle hayatta kalmayı başarmıştı.

Dünyada büyük ses getiren bu olay, Packard’ın ilk kurtuluşu değil. Dalgıcın şimdi de 20 sene önce üç kişinin öldüğü uçak kazasından kurtulduğu ortaya çıktı.

DÜŞEN UÇAKTAN SAĞ ÇIKTI

Associated Press haber ajansının haberine göre Kasım 2001’de o zamanlar 38 yaşında olan Packard, Sansa hava yollarına ait uçakla Kosta Rika’da San Jose’den Puerto Jimenez’e giderken uçak düştü, pilot ve yardımcı pilotla bir yolcu ölürken Packard, iki gece beş yolcuyla birlikte balta girmemiş ormanda kaldı.

2 GÜN ORMANDA KALDI

Yolcular düşen uçağın radyosuyla yardım çağrısında bulundu ve uçaktan acil durum sinyali gönderebildi. Çok ücra bir yerde bulundukları için kurtarma ekipleri ancak ertesi gün onlara ulaşabildi. Packard olayı karın ve vücuduna aldığı bir dizi yarayla atlattı. Yaralıları tedavi eden Dr. Luis Blanco,ormanda bir gece daha kalmak zorunda kalmaları halinde yolcuların hayatta kalamayacaklarını ifade etti.

Balina adamı önce yuttu, sonra tükürdü! ABD'de dalış yaparak ıstakoz çıkaran bir adamı balina yuttu. Talihsiz adam, balinanın kendisini 30 saniye sonra tükürdüğünü ve olayı birkaç yarayla atlattığını belirtti.