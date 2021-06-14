Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

ABD’de New York şehrinin simgelerinden Westminster Dog Show isimli geleneksel köpek güzellik yarışması, pazar günü Covid-19 salgınının gölgesi altında yapıldı.

Yarışma, sosyal mesafeye daha iyi riayet edilmesi gayesiyle Madison Square Garden yerine Tarrytown’da düzenlendi.

İLK KEZ MANHATTAN DIŞINDA

Böylece 145 senelik tarihte ilk kez yarışma Manhattan dışında yapılmış oldu.

Yarışmada birinciliği Pekinez cinsi Wasabi adlı köpek kazandı.

İkinciliği Bourbon adlı tazının elde ettiği yarışmada diğer önde gelen yarışmacılar Fransız buldoğu ile Samoyed, bir West Highland beyaz teriyeri ve bir Alman kısa tüylü puanter oldu.

Bunlar, daha önce defalarca birincilik kazanmış cinslerden.

AŞI OLAN VEYA TEST YAPTIRAN GİREBİLDİ

Gösteri, geleneksel olduğu üzere şubat ayında yapılacakken salgın sebebiyle hazirana ertelenmişti.

İnsanlar aşı yapılarak ya da Covid-19 testinden geçirilerek yarışma alanına girebildi.

Dışarıdan seyirci alınmadı.

Cesur kadın, köpeklerine saldıran ayıyı tek başına kovaladı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kadın, köpeklerine saldırmak üzere olan ayıyı kovaladı. Kadının bu cesur davranışı kameralara yansıdı.