Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

ABD’nin New York şehrinde suç olaylarında son zamanlarda büyük artış görülüyor. Kapkaç da dahil geçen ay şehirde 1.086 soygun vakası görüldü. Bu, geçen sene şehirde aynı ayda yaşananlardan yüzde 40 daha fazla.

KADININ CEP TELEFONUNU GÜPEGÜNDÜZ ÇALDI

Bu kapkaç vakalarından biri de güpegündüz ünlü Central Park’ta yaşandı. Cuma günü yaşanan ve videosu çekilen olayda bir adam, kadının elinden cep telefonunu kapıyor, kadın direnince de onu yumruklayarak telefonla birlikte kayıplara karışıyor.

Polis, iyilik sever bir kişinin daha sonra telefonu adamdan aldığını, soyguncunun ise halen kayıp olduğunu bildirdi.

Evi soyulunca zor durumda kaldı, hırsızlığa başladı Adana'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan Gökhan E, yeni evlendiğini ve düğün için kredi çektiğini, ancak evine giren hırsızın düğünde takılan altınları çaldığını, bu nedenle krediyi ödemekte güçlük çekince hırsızlığa başladığını söyledi.