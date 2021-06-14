Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya'nın gözü bu zirvede. Bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayan ve yoğun gündem ile toplanan NATO Zirvesi'ne 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanları katıldı.

Zirvede ele alınacak konular arasında ittifakın gelecek 10 yılına yön verecek yol haritası hakkındaki kararlar, NATO'nun stratejik konsepti, Rusya, Çin'in yükselişi, iklim değişikliğinin güvenliğe etkisi, siber tehditler ve yıkıcı teknolojiler, Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılması gibi birçok başlık bulunuyor.

TRUDEAU ÇORAPLARI İLE DİKKAT ÇEKTİ

Zirve öncesi ikili görüşmelerin gerçekleştiği karargahta, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelen Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun çorapları dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

DAHA ÖNCE DE HABERLERE KONU OLMUŞTU

Trudeau'nun çorapları daha öncede birçok kez haberlere konu olmuştu. Trudeau, Davos'ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu'nda da renkli çoraplarıyla çok konuşulmuş, sonrasında da birçok toplantıda yine birbirinden renkli çoraplar giymeye devam etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile sohbet etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi bir araya geldiği ABD Başkanı Joe Biden ile sohbet etti.

Dünyanın gözü Brüksel'de! NATO Zirvesi sona erdi Belçika’nın başkenti Brüksel'de düzenlenen ve NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirve toplantısı sona erdi. Zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ve Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmeler gerçekleştirdi.