Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi'nde basın toplantısı düzenledi. Kendisine 16 Haziran'da Putin ile Cenevre'de yapacağı görüşme hatırlatılan Biden, "NATO üyesi olarak konuştuğum her lider Putin ile görüşeceğim için bana teşekkür etti dedi.

İŞ BİRLİĞİ TEKLİF EDECEK

Putin'e işbirliği yapılması gereken alanlarda birlikte çalışmayı teklif edeceğini belirten Biden, "İşbirliği yapmamayı tercih ederse ve eskiden olduğu gibi siber güvenlik ve diğer konularda faaliyetlerde bulunursa buna karşılık vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Anlaşmazlık olan konularda ise kırmızı çizgilerini net bir şekilde belirteceklerini söyledi.

DEĞERLİ BİR HASIM

Putin'i daha önce "katil" olarak tanımlayan Biden, kendisine hatırlatılan bu soruyu geçiştirmeye çalıştı ancak sözlerini toparlayamayınca, "Rus lider, zeki, zor ve değerli bir hasım. Bunun yapmak üzere olduğumuz toplantı açısından çok da önemli olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Biden: Erdoğan ile çok iyi bir görüşme yaptık ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı. İşte detaylar...