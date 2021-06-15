Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Christian Eriksen, 12 Haziran'da EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında aniden fenalaşarak yere yığılmıştı. Olay sonrası sahaya giren sağlık görevlileri, Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu. Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etmiş, Finlandiya sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Eriksen, hastane odasında çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, "Dünyanın her yerinden gelen güzel mesajlarınız ve selamlarınız için çok teşekkürler. Bu, ben ve ailem için çok şey ifade ediyor. Ben iyiyim. Hala hastanede bazı muayenelerden geçmem gerekiyor ama kendimi iyi hissediyorum." açıklamasını yaptı.

TAKIM ARKADAŞLARINA DA MESAJ GÖNDERDİ

Danimarkalı takım arkadaşlarına da mesaj gönderen 29 yaşındaki oyuncu, "Tüm Danimarka için oynayın." ifadesini kullandı.

Eriksen'den ilk mesaj: Pes etmeyeceğim İtalyan basınına konuşan Danimarkalı oyuncu “Bana destek veren herkese teşekkür ederim. Pes etmeyeceğim ama bana ne olduğunu anlamak istiyorum” dedi.

Eriksen'in fenalaşması nedeniyle yarıda kalan Danimarka-Finlandiya maçı kaldığı yerden başladı EURO 2020'de Danimarka-Finlandiya maçında fenalaşan Danimarkalı Eriksen, fenalaşarak kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlileri yıldız oyuncuya müdahalede bulundu. UEFA, Christian Eriksen'in durumunun stabil olduğunu duyurdu. Karşılaşma TSİ 21.30'da kaldığı yerden başladı.