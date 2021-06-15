Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngiltere'de hükumetin Baş Sağlık Danışmanı Prof. Chris Whitty, eğitimlerinin aksamaması için çocuklara da Covid aşısı yapılmasını değerlendirdiklerini söyledi.

Bu konuda henüz bir karar almadıklarını belirten Whitty, önceliklerinin bu yaz 18 yaş üzerini aşılamak olduğunu söyledi.

ÇOCUKLARA AŞI TARTIŞMALI BİR KONU

Pfizer firması, Alman BioNTech firmasıyla geliştirdikleri aşının 12 yaş üzerindeki çocuklar için güvenli olduğunu iddia ediyor.

İngiltere sağlık denetim kurumları henüz bunu teyit etmiş değil. Çocuklara Covid aşısı yapılması tartışmalı bir konu.

Küçük yaştakilerde Covid’den ölümler çok nadir görülüyor. Dolayısıyla çocuklara aşı, bunların kendi menfaatlerinden ziyade toplum sağlığı açısından düşünülüyor.

ÇOCUKLARA ZARAR VEREBİLİR

Uzmanlar, aşıların yan etkilerinin ileride çocuklarda faydasından daha çok zarara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Whitty de "Tam güvenilir olduğu ortaya çıkmadıkça çocuklara aşı yapamayız. Bazı ülkelerde aşıların çocuklara yapılabileceğine dair izinler veriliyor. Biz de güvenlikle ilgili bu bilgilerin doğruluğunu araştırıyoruz" dedi.

İngiltere'de normalleşmeye 4 hafta erteleme İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 21 Haziran'da kısıtlamaların sona ermesine yönelik planın 19 Temmuz'a ertelendiğini duyurdu.

Hindistan varyantı, İngiltere varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı Koronavirüsün, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının, İngiltere varyantı olarak bilinen "Alfa" varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu ve aşıya karşı daha dayanıklı olduğu tespit edildi.