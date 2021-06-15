Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Halk Sağlığı İdaresi araştırmalarında sevindiren bir tespitte bulundu.

Araştırmaya göre iki doz Pfizer/BioNTech aşısı virüsten hastanelik olmayı yüzde 96 nispetinde önlüyor. Oxford Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen AstraZeneca aşısında ise bu oran yüzde 92.

YÜZDE 75 ORANINDA ÖNLÜYOR

14.000 Delta vakası üzerinde yapılan araştırmada bu aşılardan tek dozun ise aşı olunduktan üç hafta sonra hastanelik olmayı yüzde 75 nispetinde önlediği belirlendi.

Bu aşıların Hindistan varyantından ölümlere karşı ne düzeyde etkili olduğu açıklanmadı ama bunun da “yüksek” olduğu tahmin ediliyor.

Araştırma sonuçlarından duyduğu memnuniyeti ifade eden İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, “Bulgular aşının önemini gösteriyor. Aşılanma programımız şimdiye kadar binlerce hayat kurtardı. Bu, bizim salgınla mücadele yöntemimiz” dedi.

İngiltere baş sağlık danışmanı: Çocuklara da aşı yapabiliriz İngiltere'de hükumetin Baş Sağlık Danışmanı Prof. Chris Whitty, eğitimlerinin aksamaması için çocuklara da Covid aşısı yapılmasını değerlendirdiklerini söyledi.

İşçi ve memurlara aşı randevusu açıldı Aşı programı kapsamında SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar bugünden itibaren Covid-19 aşı randevusu alabilecek.

Koronavirüsten sonra hedef kanser aşısı Virüslerle mücadele eden mRNA teknolojisinin, “bağışıklık sistemini eğiterek” tümörlerle mücadelede kullanılması için çalışmalar yapılıyor.