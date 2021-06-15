Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, AB-ABD Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

"İYİ ŞEYLER HİSSEDİYORUM"

Toplantıya girişte bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dünkü görüşmenizde Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı hakkında mutabakata vardınız mı? Bu konuyu görüştünüz mü?" sorusunu yanıtlayan Biden, "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum." karşılığını verdi.

Biden, diğer soruları cevaplamadan von der Leyen ve Michel ile görüşmeye geçti.

Biden: Erdoğan ile çok iyi bir görüşme yaptık ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı. İşte detaylar...

Erdoğan-Biden görüşmesinde dikkat çeken kitap Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesinde görüştüğü liderlere “Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesi” kitabını verdi.