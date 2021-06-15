Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın Suudi infaz timi tarafında Ekim 2018'de öldürülmesi üzerine dünya kamuoyu gündemi uzun süre bu olayla çalkalanmıştı. Suikasta dair ayrıntıların zaman içerisinde tek tek ortaya çıkmasıyla birlikte cinayete ilişkin kareler netleşmeye başladı. Kaşıkçı suikastı ile ilgili yeni bir iddia Yahoo Haber tarafından ortaya atıldı. İddiaya göre; Suudi infaz timi, İstanbul’a uçarken Mısır’ın başkenti Kahire'ye uğrayarak suikastta kullanılmak üzere öldürücü dozda uyuşturucu aldı.

"ÖLÜMCÜL MADDE KAŞIKÇI'YA UYGULANDI"

Suudi suikast timinin sorgulama kayıtlarına dayandırılan özel haberde, Suudi infaz timini taşıyan Gulfstream tipi özel uçağın 2 Ekim 2018’de önce Kahire’ye indiği ve oradan İstanbul'a devam ettiği belirtildi.

Haberde, Suudi infaz ekibinin Kahire’den suikastta kullanmak üzere detayı açıklanmayan ölümcül bir uyuşturucu aldığı, bunu birkaç saat sonra İstanbul Suudi Başkonsolosluğunda Kaşıkçı’ya karşı kullandığı savunuldu.

Niteliği ve havaalanında kimden temin edildiği açıklanmayan söz konusu özel uyuşturucunun sol kolundan Kaşıkçı'ya enjekte edildiği ve birkaç dakika içinde ölümcül tesirini gösterdiği kaydedildi.

"CİNAYET MISIR İLE BAĞLANTILI"

Haberde, Kaşıkçı cinayetinde Mısır'ın da bağı olduğunun ilk kez ortaya çıktığına işaret edilirken, ayrıca suikast timinin, Suudi hükümetinin iddia ettiği gibi Kaşıkçı’yı yakalayıp Suudi Arabistan’a geri getirmek için değil planlı bir şekilde Kaşıkçı'yı öldürmek üzere İstanbul'a gittiklerinin bir kez daha anlaşıldığına işaret edildi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmiş, buradan bir daha çıkamamıştı.

Suudi hükümeti, Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında kaybolmasını önce inkar etmiş, uluslararası tepkilerin artması karşısında ise daha sonra bunu itiraf ederek üst yönetimin bilgisi dışında gerçekleşmiş “serseri bir operasyon” olduğunu savunmuştu.

BM tarafından Haziran 2019'da yayımlanan raporda ise "Kaşıkçı'nın öldürülmesi, Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün Şubat 2021’de yayımlanan raporunda da "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Türkiye'nin İstanbul kentinde yakalanması ya da öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığı sonucuna ulaştık." ifadesine yer verilmişti.

Avrupa Parlamentosu'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti için çağrı: Veliaht Prens Selman hesap versin Avrupa Parlamentosunda (AP), Suudi Arabistan'daki insan hakları konusunda düzenlenen toplantıda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi M. Bin Selman başta olmak üzere sorumlulara hesap sorulması istendi.

İsrail medyası: Kaşıkçı raporu ABD ile Türkiye'yi yakınlaştırabilir İsrail'in Haaretz gazetesinde, öldürülen Suudi Arabistanlı muhalif Cemal Kaşıkçı ile ilgili CIA'in hazırladığı rapor analiz edildi.