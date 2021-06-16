Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

ANKARA

Edinilen bilgilere göre iki lider, Libya’nın geleceğinde Halife Hafter’in Suriye’nin geleceğinde ise Beşar Esad’ın yerinin olmadığı konusunda fikir birliği sağladı. Ayrıca ABD’nin Afganistan’dan çekildikten sonra Türkiye’nin sahada Uluslararası Kâbil Havalimanı’nın güvenliğini sağlaması, masada ise Afganistan hükûmeti ve Taliban arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapması konusunda uzlaşıldığı bildirildi.

ABD ÖZEL TEMSİLCİ ATAYACAK

Gelecek dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlendirilmesi, her konuda yakın temasta olunması ve yapıcı bir işbirliği için diyalog kanallarının etkin kullanılmasının gereği vurgulanan görüşmede, Suriye meselesinin de kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtildi. Ayrıca ABD’nin kısa süre içinde Suriye Özel Temsilcisi atayacağı ve ABD’li temsilcinin Türkiye ile de yakın temasta olacağını öğrenildi. İdlib'deki son durumun gündeme geldiği Erdoğan-Biden görüşmesinde yeni bir mülteci dalgasının bölgede istikrarsızlığa yol açacağına dikkat çekildi.

Biden: Erdoğan ile toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü konulardan Afganistan'ın sorulması üzerine "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum." dedi.

LİBYA KONUSUNDA FİKİR BİRLİĞİ

ABD ve Türkiye arasında fikir birliği sağlanan bir diğer konusu ise Libya. İki ülkenin de Libya’da BM’nin tanıdığı meşru hükûmeti desteklediği ve siyasi çözümün güçlendirilmesi konusunda uzlaşı sağladığı bildirildi. Hafter’in Libya’nın geleceğinde yeri olmadığı her iki ülke tarafından da dile getirildiği ifade edildi.

Afganistan konusunda da Türkiye ve ABD’nin ortak görüşte olduğu belirtildi. ABD’nin Afganistan’dan çekildikten sonra Uluslararası Kâbil Havaalanı'nın güvenliğinin Türkiye’nin üstlenebileceği konusunda prensipte anlaşma sağlandığı aktarıldı. Yine, Afganistan hükûmeti ve Taliban arasında yürütülen Afganistan barış müzakerelerinde Türkiye’nin arabulucu rol oyması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Terörle mücadelemiz tek tek anlatıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesinde görüştüğü liderlere “Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesi” kitabını verdi.