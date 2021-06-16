Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam 21:15'de eyalet çapında çeşitli lokasyonlarda düzenlenen havai fişek gösterileriyle New York’lular koronavirüs pandemisine veda etti.

AŞILAMA YÜZDE 70'E ULAŞTI

New York Valisi Andrew Cuomo, Çarşamba günü erken saatlerde, New York’un yüzde 70 aşılama eşiğine ulaşmasıyla beraber eyalette koronavirüs önlemlerinin çoğunu kaldırıldığını duyurdu.

HAYAT NORMALE DÖNECEK

Havai fişek gösterileri, şehirdeki pandemi sonrası hayatın normale dönmesi ve bu zorlu süreç boyunca çalışan temel işçileri onurlandırmak için eyalet genelinde gökyüzünü aydınlattı.

New York Türkevi eylülde açılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Brüksel’de yaptığı “Önümüzde bir Genel Kurul var. New York'ta Türkevi’miz şu anda bitmek üzere. İnşallah onun da açılışını yapacağız” açıklamasının ardından gözler Türkevi’nin son durumuna çevrildi.

New York 14 ay sonra normale dönüyor! Sosyal mesafe ve maske kaldırıldı ABD'nin New York şehrinde, koronavirüs salgını öncesi normale dönüş süreci devam ediyor. Kovid-19 aşısı olanlara sosyal mesafe ve maske zorunluluğu kaldırıldı. İşletmeler ise tam kapasite ile açıldı.