Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede bir günde tespit edilen 62 bin 224 koronavirüs vakası ile 30 Mart'tan bu yana görülen en düşük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Toplam vaka sayısının 29 milyon 439 bin 989'a çıktığı ülkede son 24 saatte 3 bin 303 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüsten toplam can kaybı sayısı 370 bin 834'e ulaştı.

Virüs kaynaklı ölümlerde 10 Haziran’da hızlı bir artış gözlemlenmiş ve 6 bin 148 ile bir günde kaydedilen en yüksek ölü sayısına ulaşılmıştı.

1 AYDIR İYİLEŞENLERİN SAYISI YENEİ VAKADAN FAZLA

Hindistan'da son 24 saatte 107 bin 628 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı son 1 aydır yeni vaka sayısını aşarken, salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

İyileşme oranı yüzde 95,80'e çıkarken 865 bin 432 hastanın tedavisi sürüyor.

261 MİLYON DOZ AŞI UYGULANDI

16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 261 milyon 970 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke olarak öne çıkıyor.

GERÇEK SAYI RESMİ AÇIKLANANIN 5 KATI

New York Times gazetesindeki analistler, gerçek rakamın bunun en az 5 katı olduğunu ifade etti. Onlarca uzmandan görüş alan gazete, daha muhtemel senaryonun ise ülkede Covid-19’dan ölenlerin sayısının 1,6 milyon olduğunu bildirdi.

Eksik kayıtların eklenmesi ile ölü sayısındaki artış, uzmanların gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği görüşünü destekler nitelikte.

Hindistan varyantı, İngiltere varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı Koronavirüsün, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının, İngiltere varyantı olarak bilinen "Alfa" varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu ve aşıya karşı daha dayanıklı olduğu tespit edildi.

Hindistan'da koronavirüsten günlük ölüm vakasında dünya rekoru kırıldı Koronavirüs salgınından dünyada en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'ın Bihar eyaletinde yetkililerin ölü sayısını revize etmesinin ardından son 24 saatte 6 bin 148 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu sayı Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırıldı.

Hindistan'da 28 filin koronavirüs testi pozitif çıktı Hindistan'da yaban hayatı koruma alanında bulunan 28 fil, koronavirüse yakalandı.