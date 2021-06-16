Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzmanlar, aşıların Moskava varyantına karşı da koruma sağlayacağından emin.

Moskova’da mayıs ortasından bu yana koronavirüs vakaları artıyor.

VAKA SAYISI 7704'E ULAŞTI

Pazar günü şehirde 7.704 yeni vaka tespit edildi. Bu, 24 Aralık’tan bu yana şehirde görülen en yüksek rakam.

Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü, vakalardaki artışa yeni varyantın yol açtığını bildirdi.

Enstitünün başkan yardımcısı Denis Logunov, “Moskova’daki durumu inceliyoruz. Moskova’nın kendine has bir varyantı olabilir” dedi.

Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de virüsün yayılmaması için insanları birkaç hafta evlerinde çalışmaya davet etti.

Şehirde restoranların en geç 23:00'te kapanması emredildi.

Sevindiren tespit: Covid aşıları Hindistan varyantına karşı da koruyor İngiltere Halk Sağlığı İdaresi tarafından yapılan araştırma, Covid aşılarının virüsün Hindistan varyantına (Delta) karşı da koruma sağladığını ortaya koydu.

Hindistan varyantı, İngiltere varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı Koronavirüsün, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının, İngiltere varyantı olarak bilinen "Alfa" varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu ve aşıya karşı daha dayanıklı olduğu tespit edildi.