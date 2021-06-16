Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de hükumetin Baş Sağlık Danışmanı Prof. Chris Whitty’nin, eğitimlerinin aksamaması için çocuklara da Covid aşısı yapılmasını değerlendirdiklerini söylemesi üzerine okullarda aşı mecburiyeti olmaması için kampanya başlatıldı.

YAKLAŞIK 55 BİN KİŞİ İMZALADI

Parlamentoda başlatılan imza kampanyasına şu ana kadar 54.895 kişi katıldı. Organizatörler, Whitty’nin açıklaması sebebiyle “son derece endişeli” olduklarını ifade ettiler.

"AŞI OLMAYAN ÇOCUKLAR DA SINIFLARA ALINMALI"

Çocuklar adına “UsforThem” kampanyasını başlatanlardan Molly Kingsley, “Eğitim her çocuğun temel hakkıdır. Bu, aşı olmaya bağlanmamalıdır. Çocuklara aşı, kendi menfaatlerinden ziyade toplum sağlığı açısından düşünülüyor. Çocuklara doğrudan fayda sağlamadığı düşünüldüğünde, onlardan uzun vadeli güvenlik verileri olmayan bir aşıyı olmalarını istemek mantıksızlık olur. Aşı olmayan çocuklar da sınıflara alınmalı” dedi.

Kampanyaya katılanlardan emekli çocuk doktoru Ros Jones da Faz 3 çalışmaları bitmeden 18 yaşından küçüklere aşı yapılmamasını istedi. Jones, “Risk-fayda hesaplaması, yeni teknolojiler kullanılan ve halen Faz 3 deneyleri yapılan aşıların sağlıklı çocuklara yapılmasını desteklemiyor” diye konuştu.

İngiltere baş sağlık danışmanı: Çocuklara da aşı yapabiliriz İngiltere'de hükumetin Baş Sağlık Danışmanı Prof. Chris Whitty, eğitimlerinin aksamaması için çocuklara da Covid aşısı yapılmasını değerlendirdiklerini söyledi.

İngiltere'de normalleşmeye 4 hafta erteleme İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 21 Haziran'da kısıtlamaların sona ermesine yönelik planın 19 Temmuz'a ertelendiğini duyurdu.