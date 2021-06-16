Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

The Himalayan Times'da yer alan habere göre, başkent Katmandu'ya 65 kilometre mesafedeki Sindhupalchok bölgesinde dünden bu yana devam eden şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu.

7 ÖLÜ, 50 KAYIP

Yetkililer, sellerde 7 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 50 kişinin arandığını bildirdi.

Melamchi Nehri üzerindeki köprüler yıkılırken, çok sayıda ev hasar gördü.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, büyük çaplı doğal afet ve kazalara neden oluyor.

Hindistan'dan sonra Nepal'de de Kovid-19 vakalarının sayısı hızla artıyor Doktorlar yatak ve oksijen sıkıntısı nedeniyle kriz yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Türkiye Nepal'de 50 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı Dünyanın birçok ülkesine her yıl insani yardım ve doğal afet yardımı ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan faaliyetleri kapsamında Nepal'de 50 bin ihtiyaç sahibine gıda malzemesi dağıttı.