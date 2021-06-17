Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da derste öğretmeninin 1915 olaylarına ilişkin iddialarını reddeden Türk asıllı lise öğrencisi Altay, öğretmeni ile okulu tarafından bunun bir suç olduğu gerekçesiyle hapis ve para cezasıyla korkutulduktan sonra istihbarat birimleri tarafından Müslüman kimliği ve aşırıcılık sorgusuna tabi tutuldu.

1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına itiraz etmek Fransa kanunlarınca suç sayılmadığı hâlde 2 Haziran’da tarih dersinde öğretmeninin anlattığı Ermeni tezlerini ve soykırım iddialarını kabul etmeyen Altay, hapis tehdidi, sindirme ve radikalizmle ilişkilendirilme girişimleriyle karşı karşıya kaldı. Güvenlik gerekçesiyle soyadlarını paylaşmayan Altay ve ailesi yaşadıklarını anlattı.

Bourgogne-FrancheComte bölgesinde yaşayan Altay, öğretmeninin iki saatlik dersin bir saatini tamamen Ermeni iddialarına ayırdığını ve 40 dakika boyunca “Türklerin Ermenileri, sivilleri öldürdüğünü” söylediğini aktardı. “En sonunda dayanamadım, sakince ‘Delil var mı?” diye sordum. Öğretmen, bana sinirlenerek ‘Buna nasıl itiraz edebilirsin?’ dedi. Ben de sakince bildiklerimi anlattım. Bir öğrenci daha üzerime bağırarak geldi. Ben yine sakinliğimi korudum” ifadelerini kullanan Altay, öğretmenin kendisini iddialara itirazı sebebiyle hapis cezası almakla korkuttuğunu belirtti.

İSTİHBARAT BİRİMİ İFADEYE ÇAĞIRDI

Genç liseli, 9 Haziran’da da ifadeye çağıran istihbarat birimlerinin, kendisinin sosyal medya hesaplarını ve şifrelerini aldığını ve dini sorular sorduğunu kaydetti. Altay, “Müslüman mısın, dinini yaşıyor musun, namaz kılıyor musun gibi sorular sordular” ifadelerini kullandı.

MÜSLÜMAN KİMLİĞİYLE İLGİLİ SORGULANDI

Baba Aydın da öğretmeninin Altay’ın yaptığını çok büyük suç olarak nitelemesi üzerine, “Madem suç, disiplin cezası verin, iki hafta okuldan uzaklaştırma cezası verin” dediğini, müdürün veremeyeceklerini söylediğini ifade etti. Ertesi hafta istihbarat birimlerinin kendilerini çağırdığını anlatan Aydın, “Sadece bir dakika Ermeni meselesini, sonrasında hep radikallik, din üzerine konuştuk” dedi.

Kanada’da “kültürel soykırım”! Çocuklar asimile edilmek üzere okula alınmış Kanada’nın British Columbia eyaletinde 1978'de kapatılan Kamloops Yerli Yatılı Okulu'nın aslında bir soykırım merkezi olduğu ortaya çıktı.

YÖK, uluslararası soykırım ve insanlık suçlarını araştırmak üzere enstitü kuruyor Yükseköğretim Kurulu (YÖK), soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçları araştırmak üzere bir üniversite bünyesinde "Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü" kurulmasına yönelik çalışma başlattı. Enstitüde, asılsız Ermeni soykırımı iddialarının yanı sıra Amerika'dan Afrika'ya, Asya'dan Avrupa'ya kadar dünyanın her yerinde insanlığa karşı işlenen suçlara ilişkin araştırmaların gerçekleştirilmesi hedefleniyor.