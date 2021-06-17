Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Miletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin hazırladığı raporda, 1 Şubat'taki askeri darbeden bu yana Myanmar'da çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki son duruma dair veriler paylaşıldı.

Raporda Myanmar'ın güneydoğu eyaletlerinde şimdiye kadar 160 bin 400 sivilin çatışmalar nedeniyle evini terk ettiği ve bu rakamın 100 binini, Kayah eyaletinde yerinden edilen sivillerin oluşturduğu kaydedildi.

YARDIM ULAŞTIRILAMIYOR

Bu bölgelerde ormanlık ve dağlık alanlara sığınan sivillere insani yardımın, güvenlik endişeleri nedeniyle ulaştırılamadığına işaret edildi.

Çatışmanın yaşandığı diğer eyaletlerden Kachin'de 11 bin 654, Shan'da 15 bin 271 ve Chin eyaletinde ise 19 bin 500 kişinin Myanmar ordusunun saldırılarından ötürü yerinden edildiği bilgisi paylaşıldı.

1 MİLYON KİŞİ YARDIMA MUHTAÇ

Raporda, askeri darbeden bu yana ülkedeki siyasi istikrarsızlık, çatışmalar ve darbenin ülke ekonomisine olumsuz etkilerinden ötürü yaklaşık 1 milyon kişinin yardıma muhtaç hale geldiği vurgulandı.

Myanmar'da ihtiyaç sahipleri için BM'nin başlattığı yardım kapsamında 944 bin kişiye toplam 276 milyon ABD doları insani yardım ulaştırılmasının planlandığı ancak şimdiye kadar 49 milyon dolar toplandığı bilgisi verildi.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 865 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Myanmar'da askeri uçak düştü: 13 ölü, 16 yaralı Myanmar'da askeri uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Myanmar'daki insani kriz, Kovid-19'un yeni merkezi olmasına yol açabilir Myanmar'da gerçekleşen askeri darbenin ardından devam eden çatışmalar ve insani krizden dolayı ülkenin koronavirüsün yeni merkez üssü olabileceği konusunda uyarıldı.