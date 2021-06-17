Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortalama bir Amerikalı günde 8,8 saat çalışıyor. Yeni bir araştırma, bu sürenin, olması gerekenden 3 saat fazla olduğunu gösteriyor.

Araştırmalara göre uzun süre çalışanlarda dikkat dağılıyor, motivasyon azalıyor ve daha çok hata yapılıyor. Bu sebeple çoğu şirket, günde 5 saatlik mesaiyi denedi.

KISA MESAİ VERİMLİLİĞİ YÜZDE 50 ARTIRDI

Uzmanlar ve şirket CEO’ları kısaltılmış mesaide verimliliğin arttığını, personelin moralinin yükseldiğini tespit etti.

ABD’de 5 saatlik mesaiye geçen şirketlerden biri Tower Paddle. 2015’te bu sisteme geçen şirkette işçiler sabah 8’den öğlen 1’e kadar hiç ara vermeden çalıştı. Şirket, verimlilikte yüzde 50 artış görüldüğünü açıkladı.

KISA MESAİNİN KÖTÜ YANI YOĞUN STRES

Bazı yöneticiler ise 5 saatlik mesainin iş kültürüne zarar verdiği görüşünde. Kısaltılmış mesainin bir zararı da personelin işi zamanında bitirebilmek için yoğun stres yaşaması.

Bu durum uzun vadede dayanılmaz hale gelebiliyor. 5 saatlik mesaiye geçen bazı şirketlerde elemanların yüzde 44’ü işi bıraktı.

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