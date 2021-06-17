Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan'da koronavirüs tedavisi tamamlanan bir kişide ilk kez 'yeşil mantar' enfeksiyonu görüldü.

New Age sitesinin haberine göre, 34 yaşındaki erkek hasta Kovid-19 tedavisini tamamladıktan sonra "yeşil mantar" hastalığıyla enfekte olduğu iddiasıyla tedavi için hava ambulansıyla Mumbai'deki Hinduja Hastanesi'ne nakledildi.

YÜZDE 90 SEVİYESİNDE AKCİĞER ENFEKSİYONU

Son bir buçuk aydır Indore'daki Aurobindo Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören hastada yüzde 90 seviyesinde akciğer enfeksiyonu görüldü.

Yapılan tarama sırasında hastanın akciğerlerinde kara mantardan farklı olarak "yeşil mantar" tespit edilirken, bunun muhtemelen ülkede görülen ilk yeşil mantar vakası olduğu bildirildi.

Sri Aurobindo Tıp Bilimleri Enstitüsü Göğüs Hastalıkları Bölümü Başkanı Ravi Dosi, hastanın siyah mantar şüphesiyle testten geçirildiğini ancak sinüs, akciğer ve kanda "yeşil mantar" enfeksiyonuna rastlandığı bilgisini paylaştı.

Dünya tedirgin: Kara mantar virüsü Hindistan'ı sarıyor Kara mantar, Hindistan'da hızla yayılıyor. 28 eyaleti saran virüs, şu ana kadar 28.252 kişiye bulaştı. Bu hastalarının çoğunun daha önce korona olduğu açıklandı.

Kara mantar kabusu büyüyor! Hindistan'da ortaya çıkan, sonrasında Mısır ve Irak'ta görülen kara mantar hastalığı Latin Amerika bölgesinde de kendisini gösterdi. Meksika'da Covid-19 atlatan bir kişinin kara mantar hastalığına yakalandığını açıklayan yetkililer, hastanın enfeksiyon nedeniyle sol gözünü, burnunu ve damağını kaybettiğini belirtti.

Kara mantar hastalığı zayıf bağışıklığı vuruyor Hindistan, Mısır ve Irak’ta kara mantar hastalığına bağlı ölümlerin ortaya çıkması endişelendirirken, uzmanlar bulaşıcı olmayan bu hastalıkta bağışıklık sistemi zayıf kişilerin risk altında olduğunu söylüyor.