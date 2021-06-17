Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da kamuoyunu şoke eden yolsuzluk davasında karara yaklaşılıyor. 2012'de kaybettiği Cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağlamakla yargılanan Sarkozy'e yönelik, 6 ayı tecilli olmak üzere 1 yıl hapis cezası taleb edildiği bildirildi.

DİĞER SANIKLAR İÇİN 18 AYDAN 4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Paris Savcılığı, Sarkozy için 6 ayı tecilli olmak üzere 1 yıl hapis ile 3 bin 750 avro para ve eski cumhurbaşkanı ile aynı davada yargılan 13 sanık için 18 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istedi.

Paris Adli Mahkemesinde 20 Mayıs'tan bu yana devam eden davada 22 Haziran'a kadar sürecek.

15 Haziran'da mahkeme salonuna gelerek hakime ifade veren Sarkozy, 2012'deki seçim kampanyasını 2007'deki gibi yürüttüğünü ve söz konusu suçlamaları reddettiğini belirtmişti.

YASA DIŞI FİNANSMAN SUÇLAMASIYLA KARŞI KARŞIYA

Sarkozy, 2012'de kaybettiği Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin seçim kampanyasında yasa dışı finansman sağlamakla suçlanıyor.

Seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilip Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınır olan 22,5 milyon avronun yaklaşık 2 kat üzerine çıkılmasının önüne geçildiği ileri sürülüyor.

Sarkozy, seçim kampanyasının finansmanı sırasında, tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor.

Sarkozy, 1 Mart'ta yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2 yılı tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında 1’i kesinleşmiş, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sarkozy, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını reddetti Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin suç örgütü kurduğu" suçlamasıyla yargılandığı davadaki ifadesinde, hiçbir zaman yolsuzluk yapmadığını savundu.