Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede bir günde tespit edilen 62 bin 480 yeni vaka tespit edilirken 1587 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı dün, günlük vaka sayısı 67 bin 208, ölü sayısı 2 bin 330 kişi olarak açıklanmıştı.

Toplam vaka sayısının 29 milyon 762 bin 793'e çıktığı ülkede son 24 saatte 1587 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüsten toplam can kaybı sayısı 383 bin 490'a ulaştı.

Virüs kaynaklı ölümlerde 10 Haziran’da hızlı bir artış gözlemlenmiş ve 6 bin 148 ile bir günde kaydedilen en yüksek ölü sayısına ulaşılmıştı.

1 AYDIR İYİLEŞENLERİN SAYISI YENİ VAKADAN FAZLA

Hindistan'da son 24 saatte 88 bin 977 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı son 1 aydır yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

İyileşme oranının yüzde 96,03'e çıktığı ülkede, 798 bin 656 hastanın tedavisi sürüyor.

261 MİLYON DOZ AŞI UYGULANDI

16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 268 milyon 960 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.

GERÇEK SAYI RESMİ AÇIKLANANIN 5 KATI

New York Times gazetesindeki analistler, gerçek rakamın bunun en az 5 katı olduğunu ifade etti. Onlarca uzmandan görüş alan gazete, daha muhtemel senaryonun ise ülkede Covid-19’dan ölenlerin sayısının 1,6 milyon olduğunu bildirdi.

Eksik kayıtların eklenmesi ile ölü sayısındaki artış, uzmanların gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği görüşünü destekler nitelikte.

Hindistan varyantı, İngiltere varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı Koronavirüsün, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının, İngiltere varyantı olarak bilinen "Alfa" varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu ve aşıya karşı daha dayanıklı olduğu tespit edildi.

Hindistan'da koronavirüsten günlük ölüm vakasında dünya rekoru kırıldı Koronavirüs salgınından dünyada en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'ın Bihar eyaletinde yetkililerin ölü sayısını revize etmesinin ardından son 24 saatte 6 bin 148 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu sayı Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısında dünya rekoru kırıldı.

Hindistan'da 28 filin koronavirüs testi pozitif çıktı Hindistan'da yaban hayatı koruma alanında bulunan 28 fil, koronavirüse yakalandı.