Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin gizli servisinin, bakan yardımcısı olarak da görev yapan üst düzey yetkililerinden Dong Jingwei’nin, kızıyla birlikte ülkesinden kaçarak 10 Şubat’ta ABD’ye geldiği ifade ediliyor.

Doğrulanması halinde bu, Çin’den ABD’ye en yüksek seviyedeki firar olacak.

ABDLİ YETKİLİKERE BİLGİ VERİYORMUŞ

Spy Talk kurumu, iç istihbarattan sorumlu Dong’un, koronavirüsün dünyaya yayıldığına inanılan Vuhan Viroloji Enstitüsü’nün çalışmalarıyla ilgili olarak Amerikan makamlarına bilgi verdiğini bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın son zamanlarda U dönüşü yaparak salgının “laboratuvardan sızdığı” ihtimalini ciddi şekilde değerlendirmeye başlamasının arkasında da bunun olduğu sanılıyor.

ARAŞTIRMALAR DERİNLEŞTİRİLDİ

Biden, geçen ay istihbarat kurumlarına virüsün laboratuvardan sızmış olabileceğine dair araştırmalarını iki kat artırmalarını istemişti.

Spy Talk, Çin Dışişleri Bakanı ile Komünist Parti’nin dış ilişkiler başkanının, Dong’un iadesini istediğini ama bu talebin ABD tarafından reddedildiğini açıkladı.

Kurum, olayları abartmaması ve iddialarının doğru çıkmasıyla biliniyor.

Virüsün Çin'de laboratuvarda üretildiği kesinleşiyor Koronavirüsün ilk olarak nasıl ortaya çıktığı hala tartışılıyor. Amerikalı iki uzman, "Covid-19’un genom diziliminin doğal olarak gerçekleşmesi imkansız" diyerek, virüsün Çin'de bir laboratuvarda üretildiği iddiasında bulundu.

Laboratuvardan sızma teorisini ilk ortaya atan Çinli virolog: Koronavirüs biyolojik silah Koronavirüsün laboratuvardan sızdığı teorisini ilk ortaya atan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, virüsün biyolojik bir silah olduğunu be ABD'li Dr. Fauci'nin bunu bildiğini iddia etti.

Covid-19 laboratuvarda mı üretildi? ABD istihbaratından açıklama geldi Çin’in Hubei eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 yarasadan mı sıçradı yoksa laboratuvar ortamında mı üretildi? Bu konuyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Virüsün kaynağını araştıran ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) bu ithamlara ilişkin açıklama yaptı.