Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makey, başkent Moskova'da bir araya gelmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

PUTİN-BİDEN GÖRÜŞMESİNDE BELARUS DA KONUŞULDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın İsviçre'nin Cenevre kentinde 16 Haziran'da görüştüğünü anımsatan Lavrov, bu görüşmede Belarus meselesinin ele alındığı belirtti.

Lavrov, "Her bir halkın kendi tarihi, değerleri, kültürü ve gelenekleri var. Görüşmede bu kabul edildi. Bu unsurlara saygı duyulmasa da bunların olduğu gibi kabul edilmesi ve dikkate alınması gerekiyor. Bu, modern dünyanın bir gerçeğidir." diye konuştu.

İki liderin, Rusya ve ABD arasında diplomatik misyon temsilciliklerinin, sorunun çözümü konusunda anlaştıklarını hatırlatan Lavrov, bunun, "eş zamanlı" adımların atılmasıyla mümkün olacağını vurguladı.

BÜYÜKELÇİLER DÖNECEK

Lavrov, Rusya ve ABD'nin büyükelçilerinin görev yerlerine dönmeleri konusunda anlaştığına dikkati çekti.

Bunun önemli "sembolik jest" olduğuna işaret eden Lavrov, "Bu, Amerikalıların oluşturduğu engelleri görüşmek için şartları oluşturuyor." dedi.

Lavrov, ABD yetkililerinin Putin-Biden zirvesine ilişkin yorumlarını da değerlendirdi. Söz konusu yorumlarda, Amerikan tarafının sadece kendi isteklerinden bahsettiğini vurgulayan Lavrov, "Bu, başkanların görüştüğü yaklaşım değil. Zirveyi bu şekilde yorumlayanların bizi duymasını istiyorum; tek taraflı oyun olmayacak." ifadesini kullandı.

"BATI YAPTIRIMLARINA KARŞIYIZ"

Belarus Dışişleri Bakanı Makey de Batı ülkelerinin ülkesine yönelik yaptırım uyguladığına dikkati çekerek "Yaptırımlara kesinlikle karşıyız. Son zamanlarda, Batı'da düşük siyasi sorumluluk duygusuna sahip ve okuma yazma oranı düşük olan siyasetçiler ortaya çıktı." diye konuştu.

Söz konusu yaptırımların Belarus'u "sakinleştirmeyeceğine" işaret eden Makey, "Ayakta kalmayı başaracağız. Yaptırımlara karşı önlem hazırladık." ifadelerini kullandı.

Biden görüşmesi sonrası Putin’den açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından televizyonda yaptığı açıklamada, Biden’ın medyada tasvir edildiği gibi olmadığını vurgulayarak, ABD'nin de istekli olması koşuluyla Washington ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Biden-Putin görüşmesi sona erdi Dünya kamuoyunun gözünü diktiği, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan yüz yüze görüşme bitti. Kritik zirveye dair açıklama yapan Putin, "Görüşmelerde aramızda bir düşmanlık yoktu" diyerek, Rus ve ABD büyükelçilerinin yeniden görevlerine dönüşü konusunda anlaştıklarını duyurdu.