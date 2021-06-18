Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 16 Haziran'da Cenevre'de gerçekleştirdikleri görüşmeyi değerlendirdi.

'ABD SÖZÜNÜ TUTTU'

Görüşmede, Ukrayna meselesi üzerine pazarlık için ABD'den Rusya'ya bir teklif yapılmadığını aktaran Kuleba, "Bu bir prensip meselesi çünkü ABD ile Ukrayna'ya ilişkin konularda Ukrayna'sız bir anlaşma olmayacağı üzerine anlaşmıştık ve ABD sözünü tuttu." dedi.

ŞİMDİ RUSYA'NIN GERİ ÇEKİLME ZAMANI

Kuleba, "Bu zirve, Amerika'nın geri döndüğünü gösterdi ve şimdi Rusya'nın, Ukrayna'dan geri çekilmesini sağlama zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Biden görüşmesi sonrası Putin’den açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından televizyonda yaptığı açıklamada, Biden’ın medyada tasvir edildiği gibi olmadığını vurgulayarak, ABD'nin de istekli olması koşuluyla Washington ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Biden-Putin görüşmesi sona erdi Dünya kamuoyunun gözünü diktiği, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan yüz yüze görüşme bitti. Kritik zirveye dair açıklama yapan Putin, "Görüşmelerde aramızda bir düşmanlık yoktu" diyerek, Rus ve ABD büyükelçilerinin yeniden görevlerine dönüşü konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Biden'dan Putin yorumu: Değerini hak eden bir hasım ABD Başkanı Joe Biden NATO Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında Putin'i "zeki, zor ve değerini hak eden bir hasım" olarak niteledi.