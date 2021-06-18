Çekya'nın batısında yer alan Plzen kentinde endüstriyel atık su arıtma tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü sızıntı meydana geldi. Kimyasal sızıntı sonrası 7 kişi zehirlenirken durumu ağır olan 4 kişi olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerden 2’si hastanede hayatını kaybederken, diğer 2 kişi ise yoğun bakım servisinde yaşam savaşı veriyor.
Çevredekilere 'camları açmayın' uyarısı yapıldı
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Plzen polisinin sızıntının yaşandığı fabrikaya giden tüm yolları kapattığı bildirildi. Yüksek yoğunlukta kükürt bileşeni içeren madde sızıntısı nedeniyle itfaiye ekipleri, çevre sakinlerine bir süre camlarını açmamaları uyarısında bulundu.
Hollandalı araştırmacılar suni gözyaşı bezi geliştirdi! Kimyasalla uyarıldığında gözyaşı akıtıyor Hollandalı bilim adamları laboratuvar ortamında gözyaşı bezi geliştirdi. Göz yuvarlağının üst kısmında bulunan gözyaşı bezi, su, proteinler, lipitler ve elektrolitler ihtiva eden gözyaşı salgılıyor. Bunun düzgün çalışmaması göz kuruluğu, kornea ülseri ve hatta ileri vakalarda körlüğe yol açabiliyor. Bilim adamları, geliştirdikleri bezin bu tür durumlarda hastalara nakledilmesini planlıyor.
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Çekya'da kimyasal sızıntı faciası, ölü ve yaralılar var
Çekya'da bir endüstriyel atık su arıtma tesisinde meydana gelen kimyasal sızıntı faciaya sebep oldu, talihsiz olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Çekya'nın batısında yer alan Plzen kentinde endüstriyel atık su arıtma tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü sızıntı meydana geldi. Kimyasal sızıntı sonrası 7 kişi zehirlenirken durumu ağır olan 4 kişi olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerden 2’si hastanede hayatını kaybederken, diğer 2 kişi ise yoğun bakım servisinde yaşam savaşı veriyor.
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