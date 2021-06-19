Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da dün yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu.

Resmi sonuçların İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi tarafından açıklanması beklenirken resmi olmayan sonuçlara göre Reisi, seçimleri garantiledi.

Reformist aday eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, muhafazakar adaylar eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi de yaptıkları açıklamalarla Reisi'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yaptığı açıklamada halkın seçtiği cumhurbaşkanının belli olduğunu belirterek 45 gün sonra görevi kendisine devredeceğini dile getirdi.

İran seçimleri için Türkler kararını verdi! Tebriz Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Rıza Heyet, 13 milyon Türk’ün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmayacağını söyledi. GAMOH eski Başkan Yardımcısı Elyar Makuyi de "Türk toplumu olarak merkezî idareye tepkimizi bu yolla gösteriyoruz" dedi.

OY VERME İŞLEMİ İKİ SAAT UZATILDI

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi, yerel saatle 07.00'de başlayan ve 24.00'te sona ermesi gereken oy işlemlerini 02.00'ye kadar uzattı. Seçimlerde toplamda 19 saat boyunca oy kullanıldı.

SEÇİMLERE DÜŞÜK İLGİ

Ülkede adayların çoğunluğunun veto edilmesi nedeniyle reformist seçmenin bir bölümü boykot kararı aldığı için seçimlere ilginin az olduğu görüldü. Cumhurbaşkanlığının yanı sıra il, ilçe ve beldelerde yönetim konseyi seçimleri ile İran Meclisi ve Uzmanlar Meclisi ara seçimleri için de oy kullanıldığı için bazı seçim merkezlerinin önünde yoğunluk oluştu.

EN FAZLA 2 DEFA ÜST ÜSTE SEÇİLEBİLİYOR

İran'da Cumhurbaşkanı 4 yıl süreyle görev yapıyor ve bir kimse en fazla 2 defa üst üste bu makama seçilebiliyor. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bu nedenle aday olamadı.

Ruhani'nin kazandığı 2017'deki 12. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde katılım yüzde 73, geçen yıl yapılan 11. Dönem Meclis Seçimlerine ise yüzde 42,57 olarak gerçekleşmişti.