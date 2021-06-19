Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore resmi haber ajansına (KCNA) göre, iktidardaki Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi’nin 4 gündür devam eden genel kurul toplantısının kapanışında konuşan Kim Jong-un, koronavirüs salgını ve ABD yaptırımlardan olumsuz yönde etkilenen ülke ekonomisini iyileştirme sözü verdi.

ÜSTESİNDEN GELECEĞİNE YEMİN ETTİ

Bununla birlikte Kim, “devrimin önündeki güçlüklerin” üstesinden geleceklerine yemin etti.

Kim’in açıklamaları, ABD’nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim’in Kuzey Kore’nin nükleer yapılanmasına ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Güney Kore’ye gerçekleştirdiği ziyaretten kısa bir süre önce yayınlandı.

ABD Özel Temsilcisi Kim’in Japonya ve Güney Kore temsilcileri ile bir araya gelerek, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik çalışmalar yürütmesi bekleniyor.

Kuzey Kore liderinden "kıtlık" uyarısı Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, ülkedeki gıda durumunun kıtlığa yol açabileceğini belirterek yetkilileri tarımsal üretimi artırmanın yollarını bulmak için harekete geçmeye çağırdı.

Kuzey Kore, ABD Başkanı Biden'ı düşmanca politika izlemekle suçladı Kuzey Kore, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine kendilerine karşı düşmanca politika izleme suçlamasında bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim, ülkedeki ekonomik durumu 1990'lardaki kıtlığa benzetti Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez, 1990'larda yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan kıtlıkla karşılaştırma yaparak ülkedeki ciddi ekonomik problemlerle mücadelede başka bir "Çetin Yürüyüş" başlatma çağrısında bulundu.