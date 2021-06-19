Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz tarihçi ve yazar Robert Lacey, Kardeşlerin Kavgası ismiyle bir kitap yayımladı. Prens William ile kardeşi Prens Harry arasındaki tartışmaların ele alındığı kitapta şoke edici iddialar var.

Daha önce Kraliçe Eliabeth’in en çok satılan kitaplar arasındaki biyografisini yazan ve kraliyet ailesiyle ilgili araştırmalarıyla tanınan Lacey’in iddiaları şöyle:

-Prens William, kardeşini evden kovdu.

-Prens Harry, telefonu bir tartışma üzerine öfkeyle kendisini arayan abisinin yüzüne kapattı.

-Prens William, Harry’nin karısı Meghan Markle’ın kraliyet ailesine “düşman” olduğunu ve monarşiden ayrılarak ABD’ye dönmeyi planladığını daha en baştan anlamıştı.

-Meghan Markle hep “kurbanı” oynuyor ama asıl “zorba” o. Saray personeli defalarca onun kötü muamelelerinden dolayı şikayette bulundu.

-Prens William’ın karısı Kate Middleton’ın başından beri Meghan’la ilgili endişeleri vardı.