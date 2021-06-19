Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden, bugün acı bir haberle sarsıldı. Çiftin, 13 yıl önce sahiplendikleri Alman çoban köpeği “Champ” öldü. Bunun için sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Biden “Ailemiz, sevgili dostu Champ’ı kaybetti, onu özleyeceğim” dedi.

Biden ailesi, Beyaz Saray’dan da 13 yıllık dostlarına ortak veda mesajı yayımladı. Mesajda “Sevgili Alman çoban köpeğimiz Champ, evinde huzur içinde hayatını kaybetti, bugün kederliyiz. Son 13 yılda ailemizin sadık dostuydu ve bütün Biden ailesi ona hayrandı” ifadeleri yer aldı.

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“AYAKUCUMUZDA KIVRILIRDI”

Mesajda ayrıca “Nerede olursak olalım, o yanımızdayken her şey bir anda daha iyi olurdu. Günün sonunda bir ateşin önünde ayakucumuza kıvrılmaktan, toplantılarda rahatlatıcı varlığı ile bize katılmaktan veya Beyaz Saray bahçesinde güneşlenmeyi çok severdi. En mutlu olduğu anlar ise golf toplarını ya da Delaware'deki evimizin arka bahçesinde koşan torunlarımızı yakalamaya çalıştığı zamanlardı. En mutlu anlarımızda, en acı günlerimizde, dile getirmediğimiz duygulara bile duyarlı şekilde yanımızdaydı. Tatlı, iyi çocuğumuzu seviyoruz ve onu her zaman özleyeceğiz” denildi.

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DİĞER KÖPEĞİ BIDEN’I ISIRMIŞTI

Öte yandan Champ, Biden çiftinin sahiplendiği 2 Alman çoban köpeğinden biri. Çiftin 2018 yılında sahiplendiği diğer alman çoban köpeği Major ise daha önce Beyaz Saray çalışanlarını ısırması ile gündeme gelmişti. Major, Biden çiftinin Delaware’deki evine gönderilmişti.