Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınından, ABD'den sonra en çok etkilenen ülkelerden olan Brezilya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini geçti. Ülkenin sağlık bakanlığından alınan verilere göre son 24 saatte 2 bin 301 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 500 bin 800'e yükselmiş oldu. Salgının başından bu yana ülkede toplam görülen vaka sayısı ise 17 milyon 833 bin 750. Son bir haftada günlük ortalama 80 bin yeni vaka tespit ediliyor.

Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mümkün olan en kısa zamanda bütün Brezilyalıları aşılamak ve 1 yıldan fazladır bizi altüst eden bu durumu değiştirmek için yorulmaksızın çalışıyorum. Sevdiklerini kaybeden tüm anne, baba, arkadaş ve yakınlara başsağlığı diliyorum " dedi.

AŞILAMAYA RAĞMEN DÜŞÜŞ OLMADI

210 milyondan fazla nüfusa sahip Brezilya'da bugüne kadar 85 milyondan fazla kişi en az 1 doz aşılanmasına rağmen vaka ve ölüm sayısında ciddi bir düşüş görülmedi. Brezilya'da çeşitli çevreler salgının kötü yönetiminden Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu sorumlu tutuyor. Bolsonaro, salgın döneminde virüsü küçümseyen ve salgına karşı alınan önlemleri eleştiren tavırları nedeniyle sıkça eleştirilmişti.

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