Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan’ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını 44 günlük savaşla kurtarması sonrasında, Nikol Paşinyan’ın başbakanlık görevinden istifa ettirilmişti.

Ermenistan'da düzenlenen erken parlamento seçiminde 26 siyasi hareket birbiriyle yarış halinde.

İlk defa rekor denecek seviyede 22 parti ve 4 ittifakın katıldığı seçimde, 2 milyon 581 bin 93 seçmen oy kullanabilecek. 2008 seçim bölgesindeki oy verme işlemi yerel saatle 20.00'ye kadar sürecek.

ANKETLERDE PAŞİNYAN VE KOÇARYAN ÖNDE

Seçim öncesi yapılan anketler, yarışın Başbakan Paşinyan ile eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın arasında geçeceğini gösteriyor.

Görevini seçime kadar geçici olarak sürdüren Paşinyan, bu seçime "Sivil Sözleşme Partisi" ile katılıyor. Rusya yanlısı tutumu ile bilinen Koçaryan ise "Ermenistan İttifakı" ile yarışıyor.

Ermenistan ASALA'yı hortlatmak istiyor Karabağ’a yerleştirilen milis grubu VOMA, terör örgütü ASALA ruhunu yeniden diriltmeye çalışıyor. Örgüt, Ermenistan ve Karabağ dışında da Türk varlığını hedef alan saldırı ve eylemlerde bulunma hazırlığında.

Ermenistan tahrik ediyor Ermenistan askerleri ateşkesi bozarak, Nahçıvan’daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran'da yapılması planlanan erken seçimler öncesi istifa ettiğini duyurdu.