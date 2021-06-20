Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkede uygulanan Covid-19 aşı dozu sayısının bir milyarı geçtiği belirtildi.
Çin'de uygulanan aşı dozu sayısı 1 milyarı geçti
20.06.2021 - 10:56 | Son Güncelleme: 20.06.2021 - 10:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkede uygulanan Covid-19 aşı dozu sayısının bir milyarı geçtiği belirtildi.
Etiketler : çin,koronavirüs,aşı,
793918 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/793918.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER