Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arjantin basınındaki habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüse yakalanan bir kişide siyah mantar hastalığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Formosa eyaletinde siyah mantar görülen 47 yaşındaki kadında yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

İNSANDAN İNSANA BULAŞMIYOR

En fazla burun, göz ve beyni enfekte eden bu hastalık, insandan insana bulaşmıyor ancak zayıf bağışıklık sistemi olanlara saldırarak ciddi enfeksiyonlara sebep oluyor.

Uzmanlar, Kovid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "siyah mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkati çekiyor.

Hindistan'da görülen 'siyah mantar' vakası 27 bini geçti Hindistan'da "siyah mantar" olarak bilinen ölümcül mukormikoz enfeksiyonuna yakalanan 27 binin üzerinde kişinin tedavisinin devam ettiği açıklandı.

Covid-19'u atlatanlarda görüldü: Hindistan'da 'siyah mantar' kabusu Koronavirüs bulası sonrası oluşan komplikasyonlara bir yenisi daha eklendi. Hindistan'da Covid-19'un tetiklediği düşünülen "siyah mantar" hastalığı ülkede korkulu rüya olmaya başladı.