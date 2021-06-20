Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'ın "Tolo News” kanalına açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Hindistan’ın Afganistan’daki varlığının olması gerekenden daha büyük olduğuna dikkati çekerek Yeni Delhi’nin bu ülkedeki varlığını Pakistan’da yıkıcı faaliyetler için kullandığını belirtti.

Kureyşi, Hindistan’ın Afganistan’da 4 resmi temsilciliği bulunduğunu dile getirerek resmi olmayanların ise daha fazla olduğunu ima etti.

HİNDİSTAN ORTAM BOZUCU ADIMLAR ATIYOR

Pakistan Başbakanı Han’ın Hindistan ile barış girişimlerine Yeni Delhi’nin karşılık vermediğini vurgulayan Kureyşi, Hindistan’ın ortamı bozucu adımlar attığını ve önlemler aldığını kaydetti.

Öte yandan, Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan’ın 5 Ağustos 2019’da yasa dışı ve tek taraflı olarak uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden adımlarının ardından Cammu Keşmir ile ilgili herhangi yeni bir yasa dışı adım atmasından kaçınması gerektiği belirtildi.

MODİ, CAMMU KEŞMİRLİ 14 İSİMLE GÖRÜŞECEK

Pakistan’ın açıklaması, Hint yönetiminin Cammu Keşmirli 14 siyasetçiyi Başbakan Narendra Modi ile 24 Haziran’da toplantıya davet etmesinin ardından geldi.

Söz konusu toplantıda Cammu Keşmir'de aralıkta veya gelecek sene martta yapılması planlanan meclis seçimleri ile alakalı yol haritasının görüşülmesi planlanıyor.

Söz konusu toplantı, Hindistan'ın 5 Ağustos'ta Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması ve eyaleti iki birlik toprağına bölmesine ilişkin kararının ardından Başbakan Modi'nin bölgedeki siyasetçilerle doğrudan ilk teması olacak. Toplantıya Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah da katılacak.

Davet edilen siyasetçiler arasında Cammu Keşmir'de daha önce başbakanlık yapan Faruk Abdullah, Ömer Abdullah, Gulam Nabi Azad ve Mehbuba Müfti de bulunuyor.

Pakistan Başbakanı: ABD'ye üs vermeyeceğiz Pakistan Başbakanı İmran Han, Afganistan'a operasyon amacıyla ABD'nin kendi ülkesine üs kurmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

Pakistan'da aşı yaptırmayanın telefonu kapatılacak Pakistan'da yetkililer koronavirüs aşısı yaptırmayanların telefon hatlarını kapatmayı düşünüyor.