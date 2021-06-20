Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid 19 salgını ile mücadelede önemli rol alan aşılamalar tüm dünyada hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Endonezya Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşıları Sözcüsü Siti Nadia Tarmizi, Endonezya'nın Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından bulunan Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısından 50 milyon doz alacağını ve ilk sevkiyatın Ağustos ayında ülkeye gelmesinin beklendiğini aktardı.

Aşılar Ağustos ayında gelecek

Tarmizi, “Pfizer aşıları Ağustos ayından itibaren gelmeye başlayacak ve ayda 7,5 milyon ila 12 milyon doz arasında sevk edilecek" ifadelerini kullanarak, tedarikin doğrudan hükümet satın alımının bir sonucu olduğunu aktardı.

ABD BioNTech'in yüzde 91 oranında koruduğunu açıkladı ABD, BioNTech aşısının koruyuculuk oranını ve hastalığı engelleme seviyesine ilişkin araştırma sonuçlarını açıkladı.

Endonezya’da vakalarda artış var

Güneydoğu Asya'nın en büyük ülkesi olan Endonezya’da, son haftalarda korona virüs vakalarında artış yaşandı. Ülke genelinde geçtiğimiz cuma günü 12 bin 990 vakanın tespit edilmesi ile Ocak ayı sonlarından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Yaklaşık 270 milyon nüfusu olan Endonezya’da, salgının başından bu yana 1 milyon 989 bin 909 vaka tespit edilirken, 54 bin 291 can kaybı yaşandı. Endonezya, Covid-19 salgınında Güneydoğu Asya'daki en yüksek can kaybına sahip olan ülke konumunda bulunuyor. Endonezya’da, gelecek yıla kadar 181,5 milyon kişinin Covid-19’a karşı aşılanması hedeflenirken, ülkede şu ana kadar 12,2 milyon kişiye iki doz aşı uygulandı.



Biontech'in bilinen yan etkileri

Çok yaygın olanlar:

Baş ağrısı

Eklem ağrıları

Kas ağrıları

Enjeksiyon bölgesinde ağrı

Yorgunluk

Üşüme

Ateş

Enjeksiyon bölgesinde şişlik

Daha az yaygın olan başka yan etkiler de görülebilir.

Yan etkiler, ikinci dozdan sonra daha yaygın şekilde görülebilir.



Araştırma gerçeği ortaya çıkardı! BioNTech aşısı kısırlık yapıyor mu? Yeni yayınlanan bir araştırmada, aşı karşıtlarının iddia ettiği gibi mRNA koronavirüs aşısı olan BioNTech'in sperm sayısı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı ve kısırlığa yol açmadığı ortaya koyuldu.



Pfizer–BioNTech aşısı Hindistan varyantına karşı “daha az etkili” İngiltere’de Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalar BioNTech'in Hindistan varyantında daha az antikor oluştuğunu gösterdi.