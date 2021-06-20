Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci ile birlikte Orta Doğu'da nelerin değişeceği merakla beklenirken, ABD'nin Kabil Havalimanı konusunda Türkiye'ye destek vereceğini açıklaması ile kartlar yeniden dağılmaya başladı. Bu gelişmelerin akabinde Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin ABD Başkanı Biden ile Beyaz Saray'da Cuma günü bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

ABD AFGAN HALKINI DESTEKLEMEYİ TAAHHÜT ETTİ

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Afganistan Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi başkanı Abdullah Abdullah ile cuma günü Beyaz Saray’da bir araya geleceği aktarıldı. Beyaz Saray, Ghani ve Abdullah'ın ziyaretinin, ABD’nin Afganistan’daki askeri çekilmesi devam ederken, ABD ile Afganistan arasındaki kalıcı ortaklığa vurgu yaptığını ifade etti. Beyaz Saray, ABD’nin diplomatik, ekonomik ve insani yardım sağlayarak Afgan halkını desteklemeyi taahhüt ettiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, ABD’nin, Afganistan’ın ABD’ye tehdit oluşturan terörist gruplar için bir daha asla güvenli bir sığınak haline gelmemesini sağlamak için Afganistan Hükümeti ile derin bir ilişki içinde olmayı devam edeceğini ifade edildi.

ÇEKİLME 14 NİSAN'DA DUYURULMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan’da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve tam çekilmenin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon’a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. ABD’nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, "Birliklerimiz birlikte Afganistan’a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz" denilmişti. ABD’nin Afganistan'da 2 bin 500 civarında askeri ve 18 bine yakın sözleşmeli personeli bulunuyor. NATO'nun ise Afganistan’da 7 bin 500 civarında askeri bulunuyor.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi temmuzda tamamlanabilir ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Afganistan'dan çekilme sürecinin yüzde 16-20 arasında tamamlandığını duyururken sürecin beklenin aksine 11 Eylül'de değil, temmuzda tamamlanacağı tahmin ediliyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Savaşı Taliban başlattı ve sorumlusu da onlar Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, uluslararası toplumu Taliban'a karşı tarafsız kalmamaya çağırarak, 'Savaşı Taliban başlattı ve sorumlusu da kendileridir.' dedi.