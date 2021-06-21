Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gariplikler ülkesi Çin'den akla zarar bir haber daha geldi. Yeme kültürleri, sosyal yaşantıları derken sanatta da ilginç kabul edilebilecek bir davranışa imza attılar. Tiyatroya giden insanlar bir anda sahnede gerçek kurtlarla karşı karşıya kaldı.

İnanılmaz anlar! Sahnede gerçek kurtları oynattılar

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Çin’in Xi’an kentinde bir tiyatroda oynanan The Legend of Camel Bell (Deve Çanı Efsanesi) adlı oyunda gerçek kurtların kullanılması tepkilere neden oldu. Gösteri sırasında oyuncuları kovalayan gerçek kurtların sahneye salınması, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Oyun sırasında çekilen görüntülerde, seyircilerin kurtlardan sadece birkaç metre mesafede oturarak oyunu izlediği, kurtlarda herhangi bir tasma veya ağızlık bulunmadığı ve kurtlardan birinin sahnede oyunculardan birini yere düşürerek üzerine çıktığı görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, "Orada öylece oturuyor olsam aklım çıkardı herhalde" ifadelerini kullanırken, bir diğer kullanıcı ise, "Ya beklenmedik bir şey olursa?" diyerek endişelerini dile getirdi.

"İNSANLARA ZARAR VERMEYECEKLER"

Tiyatronun sahibi olan Huaxia Kültür Turizmi isimli şirket, kurtların “insanlara zarar vermeyeceği” konusunda ısrar ederek, vatandaşların güvenlik endişelerini reddetti.

Huaxia Kültür Turizmi'nin Xi'an şubesinden bir temsilci ise yaptığı açıklamada, kurtların 3 ila 4 nesildir evcilleştirildiğini ifade ederek, “2018'den beri yasal olarak yetiştirilip, sertifikalı profesyonel eğitmenler tarafından eğitiliyorlar ve son üç yılda hiçbir kaza yaşanmadı” dedi.

Tiyatronun, kurtların seyircilere ulaşamaması için sahne ile koltuklar arasına koruma ağları dikildiğini belirten temsilci, oyuncuların ise dövüş sahnelerinde yaralanmamaları için koruyucu giysiler giydiklerini açıkladı.

ORTA ASYA'DAKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU TEMSİL EDİYOR

The Legend of Camel Bell, Çin'den başlayarak Anadolu ve Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kadar uzanan ticaret güzergahı olan tarihi İpek Yolu'nu konu ediniyor. Gösterideki kurtlar ise Çin'in eski deve birliklerinin Orta Asya'ya yapacağı tehlikeli yolculuğunun temsil edildiği bir sahnede yer alıyor.