Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede bir günde 42 bin 640 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken 1647 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı son 3 ayın en düşük seviyesi. Vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Toplam vaka sayısının 29 milyon 977 bin 861'e çıktığı ülkede son 24 saatte 1167 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüsten toplam can kaybı sayısı 389 bin 302'ye ulaştı.

1 AYDIR İYİLEŞENLERİN SAYISI YENİ VAKADAN FAZLA

Hindistan'da son 24 saatte 81 bin 839 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı 1 aydan fazla süredir yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Ülkede halen 662 bin 521 hastanın tedavisi sürüyor.

288 MİLYONDAN FAZLA DOZ AŞI UYGULANDI

16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 288 milyon 766 bin 201 doz aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.

Resmi açıklamanın 5 katı! Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin gerçek sayısı 1,6 milyon New York Times gazetesi, yaptığı araştırmada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da salgına bağlı ölüm sayısının resmi açıklanandan en az 5 kat fazla olduğunu belirtti.

GERÇEK SAYI RESMİ AÇIKLANANIN 5 KATI

New York Times gazetesindeki analistler, gerçek rakamın bunun en az 5 katı olduğunu ifade etti. Onlarca uzmandan görüş alan gazete, daha muhtemel senaryonun ise ülkede Covid-19’dan ölenlerin sayısının 1,6 milyon olduğunu bildirdi.

Eksik kayıtların eklenmesi ile ölü sayısındaki artış, uzmanların gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği görüşünü destekler nitelikte.

Hindistan'da görülen 'siyah mantar' vakası 27 bini geçti Hindistan'da "siyah mantar" olarak bilinen ölümcül mukormikoz enfeksiyonuna yakalanan 27 binin üzerinde kişinin tedavisinin devam ettiği açıklandı.

Covid-19'u atlatanlarda görüldü: Hindistan'da ilk 'yeşil mantar' vakası Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde koronavirüs tedavisini tamamlayan hastanın kaptığı enfeksiyonun ülkede ilk kez görülen "yeşil mantar" enfeksiyonu vakası olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Sevindiren tespit: Covid aşıları Hindistan varyantına karşı da koruyor İngiltere Halk Sağlığı İdaresi tarafından yapılan araştırma, Covid aşılarının virüsün Hindistan varyantına (Delta) karşı da koruma sağladığını ortaya koydu.